Meghan Markle réconciliée avec Kate et William ? Pas du tout, le couple à l'origine d'un sacré stratagème...

En général, c'est dans les pires moments que les familles resserrent les liens. C'est ce que les Britanniques ont espéré à la mort d'Elizabeth II. Deux jours après sa disparition le 8 septembre, les regards étaient rivés sur les abords du château de Windsor. Ce jour-là, quelle ne fut pas la surprise de voir le prince William et son épouse Kate Middleton au côté du prince Harry et de Meghan Markle. Les deux couples, côte-à-côte, s'étaient réunis pour observer les hommages et les messages laissés par les admirateurs de la Couronne devant les grilles de la résidence royale. Des retrouvailles qui, pour beaucoup, signaient la fin des querelles entre "les 4 fantastiques". Il n'en est rien, malheureusement.

Arthur Edwards, photographe royal, a donné son avis sur les coulisses de cette apparition inattendue auprès de Piers Morgan. Et selon lui, aucune réconciliation n'est à l'ordre du jour. Si le prince William est bien à l'origine de la présence surprise de Meghan Markle à leurs côtés, le nouveau prince de Galles a fait cette requête pour une raison bien précise : empêcher Meghan de voler la vedette le jour des obsèques d'Etat de la Souveraine.

"Le prince William n'est pas étranger à la présence de Meghan Markle. Il a parlé avec son frère et demandé à ce qu'un effort commun soit fait", a indiqué Arthur Edwards dans des propos rapportés par The Sun. Il poursuit : "Ils l'ont fait parce que si Meghan n'était apparue qu'aux funérailles officielles de la reine, tout le monde n'aurait parlé que d'elle. Le roi Charles III et tous les autres ne veulent pas de cela. C'est la reine et personne d'autre."

Kate Middleton, Meghan Markle, le prince Harry et le prince William ne partageront donc pas le tea time de sitôt. Et les nouveaux duc et duchesse de Cornouailles ne sont pas les seuls à avoir une dent contre les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, restés aux Etats-Unis pour l'instant. Lors de son bain de foule inattendu au château de Windsor, Meghan Markle n'a pas eu droit à l'accueil auquel elle s'attendait peut-être. Si elle a réussi à serrer quelques mains lors de son passage, certaines personnes présentes ont préféré ne pas la calculer. Et les choses ne risquent pas de s'arranger avec la publication à venir des mémoires du prince Harry... Selon certains expert, elle devrait intervenir peu de temps après les obsèques de la reine. Affaire à suivre !