Prince Harry en froid avec son frère ? "William se sent trahi"

D'après les informations du Sun, les relations entre le prince Harry et son frère aîné le prince William seraient "tendues et fortement impactées" par une série d'évènements. Leur liens de frères ne se seraient pas remis du King Power Royal Charity Polo Day, où Harry et William ont joué tous deux, à Berkshire, en juillet 2019.

Des tensions entre les frères seraient de plus en plus importantes, notamment depuis que William accuse Harry d'avoir changé et de "mal parler au personnel du staff". "C'est si triste de voir à quel point leur relation est endommagée. Ils s'aimeront toujours en tant que frères, mais William se sent trahi par Harry, qui l'a laissé tombé", a confié une source proche des frères a confié au Sun, le 13 janvier 2020.

Harry lui, serait triste de voir que Kate Middleton et son époux William n'ont jamais fait d'efforts pour intégrer Meghan Markle à la famille royale britannique. "Le prince Harry a l'impression que Kate et William n'ont jamais laissé de chance à Meghan. Et maintenant ils quittent le pays dans cet état", a poursuivi cette même source.

Cela fait plusieurs mois que le prince Harry et le prince William font face à des rumeurs de brouille. Les preuves d'une supposée querelle entre les frères reposent toujours sur le fait que William n'ai pas fait assez pour accueillir Meghan. Les deux princes ont décidé de répondre à ces rumeurs dans un communiqué surprise, paru le 13 janvier 2020.

"En dépit de démentis clairs, une fausse histoire circule dans les journaux anglais aujourd'hui et spécule sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d'un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse", ont-ils déclaré. Voilà qui devrait un temps calmer les rumeurs en cette période tumultueuse pour la famille royale britannique.