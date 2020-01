Harry et William sortent du silence : ensemble, ils démontent les rumeurs

Unis dans l'adversité ? Alors qu'ils s'apprêtent à retrouver la reine Elizabeth et le prince Charles à Sandringham pour une réunion de crise, le prince William et le prince Harry ont publié un nouveau communiqué surprise ce 13 janvier 2020. Un court message qui vise à démentir toute rumeur de querelle entre les deux frères.

"En dépit de démentis clairs, une fausse histoire circule dans les journaux anglais aujourd'hui et spécule sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d'un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse." Ce communiqué fait suite à une récente rumeur affirmant que le prince Harry et Meghan Markle auraient décidé de prendre leurs distances avec leur vie royale notamment à cause du comportement du prince William. Un article du Times a en effet affirmé que le mari de Kate Middleton aurait eu une "attitude intimidante" à l'égard de son petit frère et de sa belle-soeur.

Dans la foulée, d'autres sources ont fermement démenti ces nouvelles accusations à l'encontre du prince William. À défaut d'être fâché contre son frère, le Britannique de 37 ans serait surtout "attristé" par cette situation. C'est donc en famille, en cercle restreint, que la reine, le prince Charles, William et Harry vont tenter de résoudre au mieux ce Megxit, qui déchaîne les passions outre-Manche. Partie retrouver son fils Archie (8 mois) au Canada la semaine dernière, Meghan Markle devrait se joindre à la conversation par téléphone.

Cette réunion de crise survient cinq jours après que le prince Harry et son épouse ont annoncé vouloir renoncer à leur statut de membres senior de la famille royale pour devenir "indépendants financièrement". Tout en gardant leurs titres et un pied en Angleterre pour servir la Couronne, les Sussex aimeraient développer une activité privée, notamment en Amérique du Nord. Après avoir déjà déposé la marque Sussex en juin 2019, Meghan Markle et Harry pourraient lancer un nouvel empire et gagner une fortune grâce à leur notoriété. Un projet qui sera certainement au coeur de la réunion à huis clos de ce lundi.