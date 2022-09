Kate Middleton et Meghan Markle : Révérences et émotion face au cercueil d'Elizabeth II

Si tous les jours sont synonymes de grande émotion pour le Royaume-Uni et la famille royale tout particulièrement depuis la mort d'Elizabeth II jeudi 8 septembre, ce mercredi 14 avait un goût bien particulier. Après une procession du cercueil, reliant le palais de Buckingham au palais de Westminster, les membres de la Couronne britannique, dont le roi Charles III, ses frères et soeur et ses enfants, les princes Harry et William ainsi que leurs épouses, se sont recueillis pour un office religieux au Westminster Hall. L'émotion était palpable, bien plus que les précédentes images que l'on avait pu voir du clan il y a encore quelques jours.

Il faut dire que cet événement résonnait un peu comme l'ultime recueillement intime des membres de la famille auprès de la reine avant que les portes ne soient ouvertes au peuple britannique et à tous les fans de la royauté désireux de venir saluer la dépouille de la Souveraine. Kate Middleton, jusqu'alors digne malgré sa tristesse évidente, n'a pu retenir son émotion. La princesse de Galles s'est tenue au côté du prince William et devant Meghan Markle, les yeux rivés au sol, son visage rougi et dissimulé sous la voilette noire qu'elle portait pour l'occasion.

Du côté de Meghan Markle également, difficile de rester de marbre au cours de cette communion familiale si douloureuse pour tous. A l'issue de la cérémonie, les deux femmes ont, comme le reste du clan, quitté Westminster Hall. Là où certains se sont contentés d'un regard ou d'un signe de tête face au cercueil, les duchesses de Cornouailles et de Sussex ont opté pour une révérence. A tour de rôle, Kate Middleton et Meghan Markle ont salué le cercueil d'Elizabeth II avant de suivre le roi Charles III, la reine consort Camilla, le prince Edward et son épouse Sophie, bouleversée aussi, vers la sortie. Des images poignantes que l'on reverra peut-être à l'abbaye de Westminster le lundi 19 septembre prochain, jour des funérailles d'Etat de la regrettée reine Elizabeth.