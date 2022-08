Le garde du corps de Lady Diana, seul survivant, porte encore les cicatrices sur le visage : photo choc dévoilée

C'est le 31 août 1997 que Diana est morte dans un accident de voiture, dans le tunnel passant sous le pont de l'Alma à Paris. À bord, son amant Dodi Al-Fayed, le chauffeur Henri Paul, eux aussi décédés ce jour, mais aussi son garde du corps Trevor Rees-Jones, seul survivant. De rares photos de lui viennent de fuiter, et l'on peut constater qu'il porte encore les cicatrices de l'accident qui a tué la princesse. C'est la première fois qu'il est photographié alors qu'il a changé de vie. Le DailyMail révèle que Trevor Rees-Jones est devenu chef de la sécurité chez AstraZeneca. Près de 25 ans après l'accident qui a marqué les esprits de tous, tuant la mère des princes William et Harry et son amant, l'homme de 54 ans a été aperçu pour la première fois en cinq ans lors d'une virée shopping en famille.

Il vit avec son épouse, ses deux enfants et leur chien dans une grande maison individuelle du Shropshire qu'il a achetée il y a quatre ans, rapportent nos confrères britanniques. Les cicatrices qui restent sur son visage rappellent ce terrible accident de voiture survenu dans la nuit du 30 au 31 août 1997, qui a également tué le chauffeur d'Al-Fayed, Henri Paul. Le garde du corps de l'ex-épouse du prince Charles a subi de graves blessures à la tête et à la poitrine, il avait passé dix jours dans le coma et s'est fait reconstruire le visage. Il a souffert d'amnésie à la suite de ce traumatisme et n'a pu communiquer qu'en chuchotant et en écrivant.

Sa vie est calme et sans incident.

Quid de sa nouvelle vie ? Devenu directeur de la sécurité du géant des services pétroliers Halliburton, à Houston (Texas), celui qui profite désormais d'une vie de famille tranquille aurait gagné une fortune, toujours selon les informations du Mail Online. L'ex-garde du corps de Lady Diana est depuis retourné dans son comté natal du Shropshire, et ce depuis cinq ans. Il y a donc entamé sa nouvelle carrière chez AstraZeneca. "Sa vie est calme et sans incident maintenant. Il ne recherche certainement pas la publicité et n'en parle pas beaucoup", a rapporté une source proche de lui à The Sun.