Kate et William : Cette très délicate requête au sujet de George pour les funérailles d'Elizabeth II

C'est officiel. Ce lundi 19 septembre 2022 marquera le dernier voyage de la reine Elizabeth II. Pour ce faire, la défunte Souveraine sera accompagnée des dirigeants politiques et des familles royales d'autres pays en plus de la sienne. Certains sont d'ores et déjà arrivés à Londres, dans le but d'assister au dîner officiel donné au palais de Buckingham en présence des membres actifs de la Firme ce dimanche 18 septembre. Kate Middleton et William, devenus princesse et prince de Galles depuis la mort de la Souveraine, assisteront à l'événement sans leurs enfants.

Si les arrières-petits-enfants d'Elizabeth II se sont presque tous montrés lors des veillées organisées, des messes ou des processions, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans ne sont toujours pas apparus. Seront-ils présents pour les obsèques d'Elizabeth II ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, seule la venue du prince George est envisagée. Elle serait en tout cas encouragée par les conseillers de la monarchie selon le Daily Mail.

Depuis que sa "Gan Gan", comme il aimait la surnommer, s'en est allée rejoindre son grand-père Philip, le prince George est passé deuxième dans l'ordre de succession au trône, juste après son père. Voir apparaître le prince George à un moment si solennel et important dans l'Histoire des Windsor renverrait donc un message très fort et rassurant au public sur l'avenir de la monarchie.

Les discussions sont pour l'instant encore en cours. Mais il se pourrait que le prince William refuse la demande qui lui est faite. Personne d'autre que lui ne peut mieux comprendre à quel point il est traumatisant d'assister aux funérailles d'un être aimé à un si jeune âge. Pour rappel, il n'avait que 15 ans et Harry, 12, quand ils ont été contraints de suivre le cercueil de leur mère Lady Diana. William avait même qualifié ce souvenir de "pire chose qu'il ait jamais eue à faire." Un discours renforcé par son petit frère : "Je pense qu'on ne devrait jamais faire vivre une telle chose à un enfant, dans n'importe quelles circonstances." George et ses frère et soeur assisteront-ils aux obsèques ? Réponse dans quelques heures.