Kate Middleton et le Prince William : Leurs nouvelles fonctions officialisées, ce gros changement prévu pour la princesse

C'est une déflagration qui a touché le monde entier et bouleversé leur univers : ce jeudi 8 septembre, dans l'après-midi, la reine Elizabeth II est décédée à 96 ans, laissant derrière elle ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward), mais aussi 8 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Une grande famille qui va devoir assumer avec dignité leur deuil devant les caméras, notamment durant les obsèques qui se dérouleront la semaine prochaine.

Cependant, certains membres de la famille voient également leurs fonctions et leurs défis évoluer : si le prince Charles devient bien sûr le roi Charles III, son fils aîné William récupère lui aussi plusieurs nouveaux titres : comme son père l'a confirmé lors de son premier discours officiel, le quarantenaire devient duc de Cornouailles mais surtout prince de Galles, sa femme Kate Middleton voyant quant à elle lui revenir le titre de princesse de Galles, qui n'avait plus été utilisé depuis Lady Diana.

Un défi que le couple assume pleinement : alors que leur nom a déjà été changé sur leurs réseaux sociaux, ils seraient prêts pour leur nouvelle vie selon des sources proches du palais. "Le couple se concentre sur l'approfondissement de la confiance et du respect du peuple de Galles au fil du temps. Le prince et la princesse de Galles aborderont leur rôle de la même manière modeste et humble qu'ils ont abordé leur travail auparavant", avait notamment confié une experte royale dans le Sunday Times.

La duchesse de Cambridge, véritable pilier de la famille royale depuis son mariage en 2011, semble en tout cas avoir la volonté de "se tourner vers l'avenir en créant sa propre voie", tout en respectant "l'histoire" liée à ce rôle, selon un porte-parole. Et la maman de trois enfants a toute la confiance de son beau-père devenu roi : dans son discours, il n'a pas manqué de l'évoquer : "Avec Catherine à ses côtés, le nouveau prince de Galles va, j'en suis sûr, continuer à inspirer et à mener les discussions nationales" a-t-il assuré.

Et le prince William a déjà commencé à assumer son rôle : ce samedi, lors de la proclamation officielle de son père en tant que roi, le quarantenaire était présent et a signé, très concentré, les registres en compagnie de sa belle-mère, la reine consort Camilla. On devrait désormais le revoir tenir un rôle décisif auprès de son père lors des obsèques, la semaine prochaine, et très sûrement accompagné de sa famille, Kate Middleton, le sérieux George (9 ans), l'adorable Charlotte (7 ans) et le remuant Louis (4 ans).