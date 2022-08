Kate Middleton : Apparition surprise avec Charlotte et Louis en classe éco, photos à l'appui

Kate Middleton a fait une apparition surprise aux côtés de ses enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis, et leur nounou Maria Borrallo sur un vol commercial à destination d'Inverness alors que la famille Cambridge rend visite à la reine à Balmoral, rapporte le DailyMail. On les a vus descendre d'un vol économique pour l'Écosse. Où Kate et ses deux enfants – et William et leur aîné ? – vont pouvoir passer des vacances avec Sa Majesté. La duchesse de Cambridge a eu le droit à une belle escorte de membres de la sécurité. C'est un passager de l'avion qui a filmé Kate Middleton, Charlotte et Louis, sur le Tarmac de l'aéroport. Une vidéo postée sur TikTok qui a déjà accumulé plus de 139.000 likes.

Ce voyage intervient alors que Kate et William sont sur le point de déménager avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, à Adelaide Cottage près de Windsor. Ils enverront leurs trois enfants à la prestigieuse école de Lambrook, moyennant près de 21.000 £ par an. "Sur un vol vers l'Écosse, Kate Middleton, les deux enfants, la nounou et la sécurité 2 rangées devant moi", écrit le TikTokeur, avant d'ajouter : "Pourraient prendre un jet privé ou un hélicoptère mais ils savent rester simples, en volant en économique." "Elle s'est même levée à mi-chemin du vol pour récupérer l'iPad de sa fille, elle était magnifique, m'a même souri en regardant derrière elle pour parler à son fils", apprend-on également. À bord Kate Middleton n'a pas été embêtée, personne n'a pris de photos ou de vidéos.

Kate Middleton élégante, main dans la main avec Charlotte

On a malgré tout pu voir, grâce à ce voyageur, que Kate Middleton arborait une jupe longue verte avec un blazer kaki élégant et des lunettes de soleil foncées. Pour traverser le Tarmac, elle a tenu fort la main de la princesse Charlotte, 7 ans, qui, elle, était vêtue d'une robe à smocks noire et blanche avec des collants sombres. La nanny suivait avec le petit Louis, que l'on dit plutôt turbulent.