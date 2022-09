Harry et Meghan ont revu George, Charlotte et Louis : les coulisses de la rencontre dévoilées

Est-ce vraiment la guerre entre le prince Harry, le prince William et leurs épouses respectives, Meghan Markle et Kate Middleton ? Si tout laisse penser que leur unité en cette période de deuil n'est qu'une façade, il se pourrait qu'elle soit bien plus. Très proches il y a encore quelques années, Harry et William ont laissé la distance s'immiscer dans leur relation depuis le départ des duc et duchesse de Sussex en Amérique et leur décision de ne plus être membres actifs de la firme. Depuis, les liens semblent se dégrader et les prochaines confidences du prince Harry dans ses mémoires à paraître début 2023 ne risquent pas d'arranger les choses.

En attendant, les deux frères n'ont eu d'autres choix que de se réunir depuis la mort d'Elizabeth II. Si au départ, Harry et Meghan, présents au Royaume-Uni, n'avaient pas prévu de rendre visite à Kate et William, le destin a forcé les choses. Les Fab Four étaient donc réunis à la grande surprise de tous pour observer les nombreux hommages à la reine, aux abords des grilles du château de Windsor. Puis c'est lors de veillées et de processions du cercueil qu'ils sont de nouveau apparus ensemble. Mais il n'y a pas qu'en public qu'Harry et William se sont retrouvés.

Comme Hello Magazine le dévoile, les deux frères se sont croisés sur la route. Le prince William rentrait de l'école avec ses enfants alors que Meghan et Harry allaient dans le sens inverse. En réalisant qui se trouvait dans le véhicule qu'ils venaient de croiser, Harry et William ont stoppé les voitures, fait marche arrière et discuté quelque temps. Les parents d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, ont ainsi pu revoir George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Le contenu de la conversation n'est pas connu mais au vu des tensions, les deux frères auraient pu s'ignorer. Ils ne l'ont pourtant pas fait.

Il faut croire que la disparition de leur grand-mère adorée a resserré les liens. Ce samedi 17 septembre, Harry et William, en tenue militaire, étaient présents à Westminster Hall pour une veillée du cercueil d'Elizabeth II, aux côtés de leurs cousins Zara et Peter Phillips et Beatrice et Eugenie d'York. Harry et William ne passeront pas la soirée de la veille des obsèques ensemble. Un dîner, organisé à Buckingham avec les chefs d'Etat conviés et les membres actifs de la Couronne, aura lieu. S'ils étaient invités au départ, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement été rayés de la liste.