Prince Harry : Un de ses projets peut-être bouleversé par la mort d'Elizabeth II, révélations

Les mémoires du prince Harry, qui étaient très attendus et prévus pour fin 2022, ne seront finalement pas publiées avant l'année prochaine, a rapporté le Daily Mail ce mercredi 14 septembre. "Une source proche des Sussex a déclaré au Telegraph que les mémoires ne sortiraient pas comme prévu car Harry et Meghan respectent une période de deuil qui devrait durer bien au-delà des dix jours officiels", pouvait-on lire dans les colonnes du tabloïd britannique, alors que le Duc de Sussex pleure depuis le 8 septembre dernier la mort de sa grand-mère : la reine Elizabeth II.

Ce report pourrait notamment permettre au Duc de Sussex de rajouter "des chapitres supplémentaires sur la mort de sa grand-mère". Mais l'écrivain Tom Bower, dont la biographie de Meghan Markle a été publiée plus tôt cette année, a déclaré hier soir dans une interview à GB News qu'il avait entendu dire que le frère du prince Williams "insistait" pour que la date initiale soit honorée.

"Rupture de contrat"

"On m'a dit ce soir qu'Harry insiste pour que son livre soit publié en novembre... Apparemment, les éditeurs ne sont pas trop certains, mais il [Harry, NDLR] dit que s'ils ne publient pas, ce sera une rupture de contrat", a-t-il déclaré. Pour rappel, il y a beaucoup d'attentes autour de ce livre. Une source proche de l'éditeur du prince Harry, Random House, a qualifié les révélations à venir dans ses mémoires de "bombes de vérités".

Depuis son départ pour les États-Unis avec Meghan Markle, le prince Harry, qui a versé quelques larmes ce mercredi au Westminster Hall derrière le cercueil d'Elizabeth II, entretient des relations difficiles avec la famille royale. Dans cet ouvrage, il devrait rétablir quelques vérités et faire des révélations inédites à ce sujet. D'après le magazine Page Six, le père d'Archie et Lilibet Diana devrait recevoir pas moins de 20 millions de dollars pour l'écriture de ce récit qui s'annonce explosif. Tant de mystères se cachent derrière l'écriture de ce livre mais il faudra donc attendre encore quelque temps avant de pouvoir s'en délecter. Patience !