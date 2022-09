Mort d'Elizabeth II : Eugenie et Béatrice d'York en larmes devant le cercueil, Zara Tindall soutenue par son mari Mike

C'est une première cérémonie familiale très importante qui s'est déroulée à Londres ce mercredi : près d'une semaine après le décès de la reine Elizabeth II, tout son clan s'est réuni pour une longue procession de Buckingham Palace à Westminster Hall, où le cercueil sera désormais exposé au public, avant des obsèques grandioses ce lundi 19 septembre.

Et si le roi Charles III, ses frères et soeurs, la princesse Anne et les princes Andrew d'York et Edward de Wessex, et ses fils, les princes William et Harry, ont marché pendant 38 minutes derrière le cercueil, le reste de la famille n'était pas bien loin : entourant la reine Camilla, Kate Middleton et Meghan Markle, les six autres petits-enfants de la souveraine étaient présents, accompagnés de leurs époux.

Et en première ligne, les princesses Béatrice et Eugenie : les filles du duc d'York, très populaires, avaient en effet fait le déplacement dès le mardi soir pour recevoir avec leur famille le cercueil de leur grand-mère, accompagnées de leurs maris respectifs, Edoardo Mapello Mozzi et Jack Brooksbank. Les deux couples, qui avaient assisté ensemble au Jubilé en juin dernier, sont très proches et ont affiché de nombreuses larmes pendant la cérémonie religieuse qui s'est déroulée après l'arrivée du cercueil à Westminster. La princesse Eugénie, très proche de sa grand-mère, a notamment essuyé beaucoup pleuré pendant le court office, pendant lequel ils étaient placés à part des membres seniors de la famille.

Pourtant, leur présence était attendue : depuis la mort de la reine Elizabeth II, la princesse Béatrice a en effet pris du galon dans la famille ! La jeune trentenaire est désormais conseillère spéciale du roi Charles III et a pu compter sur leur cousine, Zara Phillips, quant à elle entourée de son mari, Mike Tindall, l'ancien rugbyman et père de ses trois enfants (Mia, 8 ans, Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an), toujours présent à ses côtés lors des grandes occasions et particulièrement ému.

Son frère Peter, quant à lui, avait descendu le Mall avec ses cousins, toujours très discrets. Enfin, les plus jeunes de la famille, Louise et James de Wessex (18 et 14 ans) étaient également présents, silencieux mais émus.

Les cousins, soudés, avaient déjà rencontré le public

Tous les cousins avaient déjà fait une apparition très médiatique samedi dernier : ensemble à Balmoral autour du cercueil de la reine, ils étaient allés se recueillir dans la petite église à proximité du château privé de leur grand-mère. Vêtus de noir, ils avaient lu les petits mots déposés devant les grilles et admiré les bouquets de fleurs, échangeant même avec les très nombreux badauds présents.

Une sortie inattendue, pendant laquelle les cousines Zara et Beatrice avaient paru très touchées : la première s'était littéralement effondrée en sanglots en arrivant sur place et avait été consolée par sa mère, la princesse Anne, alors que la seconde avait été vue en train de se blottir dans les bras de son père, le décrié prince Andrew.

Leur petite cousine Louise, de plus en plus populaire dans la monarchie avait également été plutôt secouée et n'avait pas lâché la main de sa mère, la comtesse Sophie de Wessex. Cependant, elle avait été consolée par la princesse Eugenie qui avait posé une main réconfortante dans son dos.