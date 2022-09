Diaporama : Mort d'Elizabeth II : Eugenie et Béatrice d'York en larmes devant le cercueil, Zara Tindall soutenue par son mari Mike

22 / 29

Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.

Her Majesty's Coffin borne on a Gun Carriage of the King's Troop Royal Horse Artillery. HM coffin will be conveyed on a gun carriage to Westminster Hall, the ancient heart of Parliament, where she will lie in state for four days until her funeral on Monday. September 14th, 2022