Beatrice d'York : Très rare déclaration d'amour de son mari, la princesse "meilleure maman du monde"

Si les membres de la monarchie britannique sont omniprésents dans les médias, Eugenie, comme sa soeur, est bien plus discrète que ses cousins : mariée et maman elle aussi (d'un petit August, 1 an et demi), cette ancienne adolescente rebelle est devenue bien plus sage et devrait déménager dans les mois qui arrivent au Portugal pour suivre son époux Jack Brooksbank. Un véritable déchirement pour les deux jeunes femmes, extrêmement soudées depuis toujours.