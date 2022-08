Prince William : Sa cousine Lady Louise va intégrer une université très spéciale pour Kate Middleton et lui !

Une jeune fille ambitieuse que l'on risque de voir de plus en plus souvent ! À 18 ans, Lady Louise Windsor, la petite-fille d'Elizabeth II, semble en effet déterminée à prendre elle aussi sa place dans la famille royale. Scrutée pendant le Jubilé et les jeux du Commonwealth, l'aînée du Comte Edward de Wessex et de sa femme Sophie semble destinée à jouer les premiers rôles dans la royal family dans les années qui arrivent.

Et pour cela, autant y être bien préparée : la jeune fille, cavalière émérite, intégrera l'une des universités les plus prestigieuses du pays à la rentrée, après avoir brillamment réussi son examen de fin d'études (comparable au baccalauréat français), la réputée St. Andrews, où elle étudiera l'anglais et devrait recevoir la meilleure éducation possible.

Une fac qui a dû rappeler de bons souvenirs à son cousin William, héritier du trône : en effet, c'est là qu'il avait rencontré en 2002... une certaine Catherine Middleton ! Rapidement proches, tous les deux étaient d'abord devenus de chastes colocataires, avant de partager leur vie discrètement, d'officialiser et enfin de se marier, le 29 avril 2011.

Il est donc possible que le couple lui a conseillé de suivre ses traces dans cet endroit qui a tant compté. Cela semble même clair, tant la jeune fille est très proche d'eux. Elle qui a passé beaucoup de temps pendant l'été à leurs côtés, jouant même le rôle de baby-sitter avec leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans). Et on lui souhaite la même réussite !

Encore très discrète, la jeune Louise sort peu à peu de l'ombre ces derniers mois, notamment au travers du Jubilé et des différents événements auxquels elle a accompagné ses parents. Il faut dire qu'Edward et Sophie de Wessex sont parmi les membres de plus en plus actifs de la famille royale et ont complètement récupéré le rôle du Prince Harry et du Prince Andrew, éloignés depuis plusieurs années. Très proche de la reine, Sophie de Wessex semble également parfaitement s'entendre avec Kate Middleton.

Et cela devrait encore aller en s'augmentant, la reine prenant de moins en moins de place dans la monarchie et laissant ses enfants gérer. Une bonne occasion pour Louise et son petit frère James, qui aura 15 ans à la fin de l'année, de se montrer au grand public !