Diaporama : Prince William : Sa cousine Lady Louise va intégrer une université très spéciale pour Kate Middleton et lui !

1 / 24 Prince William : Sa cousine Lady Louise va intégrer une université très spéciale pour Kate Middleton et lui !

2 / 24 Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) lors du service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni. © Julien Burton/Bestimage





3 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022.





4 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, James Mountbatten-Windsor, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge encouragent l'équipe de natation lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022. Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et leurs enfants, l'ancien Première ministre T.May étaient également présents.





5 / 24 Archives - Mariage du prince William, duc de Cambridge et de Catherine Kate Middleton à Londres le 29 avril 2011





6 / 24 Lady Louise Windsor et le prince Edward, comte de Wessex - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





7 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Le prince Edward, comte de Wessex, James Mountbatten-Windsor, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham.

8 / 24 Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.





9 / 24 Louise et James Mountbatten-Windsor - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





10 / 24 Archives Jeux Olympiques de Londres 2012 - Prince William et Catherine Kate Middleton Duchesse de Cambridge

11 / 24 Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), James Mountbatten-Windsor - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.





12 / 24 Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.





13 / 24 Archives Jeux Olympiques de Londres 2012 - Prince William et Catherine Kate Middleton Duchesse de Cambridge

14 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et sa fille Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) participent au "Champagne Laurent-Perrier Meet of The British Driving Society" au château de Windsor, en marge du Royal Windsor Show, le 15 mai 2022.





15 / 24 Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise) fait un tour de calèche au château de Windsor le 9 avril 2022.





16 / 24 James Windsor, sa soeur Lady Louise et le prince Edward, comte de Wessex - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





17 / 24 Le prince Richard, duc de Gloucester, la princesse Alexandra de Kent, Timothy Laurence, la princesse Anne, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, James Mountbatten-Windsor, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), le prince Edward, comte de Wessex -Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





18 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et sa fille Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) participent au "Champagne Laurent-Perrier Meet of The British Driving Society" au château de Windsor, en marge du Royal Windsor Show, le 15 mai 2022.





19 / 24 Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), James Mountbatten-Windsor - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





20 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et sa fille Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) participent au "Champagne Laurent-Perrier Meet of The British Driving Society" au château de Windsor, en marge du Royal Windsor Show, le 15 mai 2022.





21 / 24 Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) lors du service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021. © Julien Burton/Bestimage





22 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.





23 / 24 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - La famille royale britannique quitte la chapelle Saint-Georges de Windsor après la messe de Pâques, le 17 avril 2022.