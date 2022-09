Mort d'Elizabeth II : L'une de ses petites-filles décroche un poste important auprès de Charles III

Qu'elle est loin l'époque où la princesse Beatrice d'York, avec sa soeur Eugenie, étaient les ados rebelles de la famille royale britannique ! Désormais âgée de 34 ans, la jeune femme est devenue l'un des piliers de ce clan, discrète mais toujours présente, sérieuse et maman épanouie de sa petite Sienna, née en septembre 2021. Mais dans les prochaines semaines, son rôle devrait encore évoluer et grandir auprès de son oncle, le nouveau roi Charles III.

En effet, la jeune femme est sur le point d'être nommée conseillère spéciale auprès du monarque, un rôle qui consiste à remplacer le souverain lorsqu'il ne pourra pas assumer un déplacement ou un rendez-vous. Une preuve que la jeune femme a plutôt la tête sur les épaules et que son oncle lui fait confiance, même si elle partagera cette nouvelle fonction avec les quatre membres de sa famille qui la précèdent dans l'ordre de succession et qui sont âgés de plus de 21 ans, soit la reine consort Camilla, le prince William de Galles, le prince Harry et son père, le prince Andrew.

Cependant, lorsque l'on sait que le prince Harry vit aux Etats-Unis et ne représente plus la famille royale, et que son père, empêtré dans l'affaire Epstein, s'est retiré de la vie publique, on se dit qu'on devrait la voir bien plus souvent... Très proche de sa petite soeur Eugenie, la fille de Sarah Ferguson devrait donc enfin sortir de sa réserve, elle qui est cependant toujours présente lors des grands événements de la famille.

Et notamment le Jubilé : comme tous ses cousins (hors William), elle n'était pas apparue pendant Trooping the Colour, mais avait fait une apparition remarquée à la messe dans une robe bleue, au bras de son époux Edoardo Mapello Mozzi. Elle est également apparue auprès de ses cousines ce samedi, lors de la visite de la famille royale à la petite église à proximité de Balmoral. Vêtue de noir, elle est arrivée avec sa soeur et très émue, s'est même blottie dans les bras de son père.

Ensuite, on l'a vue, réconfortant sa cousine Louise puis parlant avec la foule : très appréciée du public, elle n'a pas hésité, tout comme sa soeur, à retrouver des badauds qui lui ont confié des fleurs et lui ont adressé toutes leurs condoléances. Très touchée, elle devrait désormais être présente lundi 19 septembre, lors des obsèques officielles de sa grand-mère, et peut-être ce lundi à Edimbourg : une cérémonie religieuse sera donnée en présence de plusieurs membres de la famille royale dont le roi Charles III.