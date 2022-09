Mort d'Elizabeth II : Harry et William à nouveau réunis pour un moment très attendu

C'est un moment presque historique que s'apprête à vivre le Royaume-Uni ce samedi : pour la première fois depuis la mort de leur grand-mère la reine Elizabeth II, ses huit petits-enfants vont faire une apparition ensemble pour une dernière veillée qui s'annonce émouvante. Surtout que les princes Harry et William y seront encore une fois côte à côte, mettant de côté leurs disputes.

Avec eux, leurs six cousins et cousines dont ils sont particulièrement proches. Et en premier lieu les deux enfants de la princesse Anne, Peter Phillips, qui avait également participé à la procession mercredi et sa soeur, Zara Tindall, qui avait fondu en larmes devant l'hommage des habitants de Balmoral à sa grand-mère. Son mari Mike ne devrait en revanche pas faire le déplacement.

Eugenie et Béatrice d'York, dont les larmes ont beaucoup coulé ce mercredi pendant le court office dédié à la reine, seront également présentes mais sans leurs maris cette fois-ci. De plus en plus impliqués dans la famille, Jack Brooksbank et Edoardo Mapello Mozzi seront en effet absents, et garderont sûrement leurs enfants, encore petits.

Enfin, on devrait y retrouver la jeune Lady Louise, 18 ans, la fille du prince Edward et de sa femme Sophie de Wessex, ainsi que leur fils James, seulement âgé de 14 ans. Encore discrets dans la famille, tous les deux avaient été très dignes durant l'office, effectuant même une révérence parfaite devant le cercueil. La jeune Louise s'était également faite remarquer au milieu de ses cousines à Balmoral : très émue, elle avait été réconfortée par sa mère et par Eugenie. Sur le point d'entrer dans la même université que celle de son cousin William et de sa femme Kate, elle devrait désormais faire parler d'elle !