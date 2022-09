Diaporama : Mort d'Elizabeth II : Harry et William à nouveau réunis pour un moment très attendu

18 / 20

La princesse Béatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, La princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.

Princess Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi , with Princess Eugenie and Jack Brooksbank by the coffin of Queen Elizabeth II in Westminster Hall, London, where it will lie in state ahead of her funeral on Monday. Picture date: Wednesday September 14, 2022.