Mort d'Elizabeth II : Harry et Meghan "désinvités" d'un événement incontournable, cette décision qui ne va pas plaire...

L'image de la famille royale réunie autour de Charles III viendrait-elle de voler en éclat ? Alors que le souverain, nommé le 8 septembre dernier après la mort de sa mère Elizabeth II, fait tout pour rassembler les différents membres du clan depuis une semaine, le palais de Buckingham veille au grain... et il n'est pas question pour lui de transiger sur les règles !

Il y a quelques jours, le Daily Mail annonçait en effet qu'un dîner serait donné ce dimanche à Buckingham Palace, pour rassembler les très nombreux chefs d'état arrivés à Londres pour les obsèques de la reine.

Et autour du roi Charles III, plusieurs membres de la famille royale devaient être réunis : son héritier, le prince William accompagné de sa femme Kate Middleton, son frère, le prince Edward, et sa soeur, la princesse Anne, soit les membres seniors du clan. Tous, en effet, travaillent à temps plein pour représenter la couronne.

Des membres seniors dont ne font plus partie le prince Harry et son épouse, Meghan Markle : depuis leur départ aux Etats-Unis, tous les deux avaient abandonné tout titre royal et toute responsabilité. Cependant, en signe d'apaisement de leurs relations, toujours plutôt tendues, le roi avait décidé de les inclure dans ce dîner qui comprendra notamment Emmanuel Macron et Joe Biden.

La "Firme" dément officiellement

Mais la direction du Palais de Buckingham a immédiatement contré les velléités du roi en annonçant finalement ce vendredi... qu'il n'y aurait aucune exception à la règle ! Pas de passe-droit donc pour le prince Harry, qui ne pourra finalement plus se rendre au diner comme prévu. Si celui-ci n'a fait aucun commentaire, cette décision n'a pas vraiment dû lui plaire, lui qui a déjà subi une longue et déchirante procession en habits civils, alors que son frère et son père avaient revêtu leur uniforme militaire.

Un uniforme qu'il aura finalement le droit de mettre ce samedi : à l'occasion d'une veillée du cercueil de sa grand-mère en compagnie de son frère et de leurs six cousins (Peter et Zara Phillips, Eugenie et Béatrice d'York, Louise et James de Wessex), il a obtenu exceptionnellement l'autorisation de retrouver ses atours pendant une dizaine de minutes grâce à une décision de son père, qui tente, depuis une semaine désormais de le faire revenir dans le giron familial.