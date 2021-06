Meghan Markle et Harry : Nouvelle prise de distance du palais avec une mise à jour qui pique

Sur la page dédiée au prince Harry, les internautes peuvent désormais lire : "Comme annoncé en janvier, le duc et la duchesse ont pris du recul en tant que membres seniors de la famille royale. Ils partagent leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, continuant d'honorer leur devoir envers la reine, le Commonwealth et leurs parrainages. Le Frogmore Cottage, au Royaume-Uni, reste leur maison familiale." Sur le profil de Meghan Markle, il a été précisé : "La duchesse continuera à soutenir un certain nombre de causes et d'organisations caritatives qui reflètent les problèmes auxquels elle est associée depuis longtemps, notamment les arts, l'accès à l'éducation, le soutien aux femmes et le bien-être des animaux."

Pour le moment, les parents d'Archie (2 ans) se consacrent surtout à la naissance de leur petite fille Lili, née le 4 juin dernier !

Duc de Sussex oui, mais plus d'altesse royale qui tienne

La nouvelle exposition mode consacrée à Diana au palais de Kensington doit, elle aussi, faire des modifications en raison du Megxit. Comme l'a rapporté le Daily Mail ce 6 juin, le titre d'altesse royale du prince Harry doit être retiré des brochures et étiquettes mentionnant les pièces prêtées "par son altesse royale le duc de Cambridge [le prince William, NDLR] et son altesse royale le duc de Sussex", y compris pour la fameuse robe de mariée de la princesse de Galles (voir diaporama).

Le Royal Collection Trust, en charge de l'exposition, a cité "une erreur administrative" et annoncé que les étiquettes "étaient incorrectes et seront corrigées". Pourtant, dans le cadre de son accord avec sa grand-mère Elizabeth et son père le prince Charles, en janvier 2020, le prince Harry a négocié de conserver son titre d'altesse royale, mais il n'a pas le droit de l'utiliser. Le Britannique et son épouse peuvent tout de même utiliser leurs titres de duc et duchesse de Sussex. Le couple ne s'en prive d'ailleurs pas puisqu'il capitalise pleinement sur le nom de Sussex pour ses fructueuses collaborations avec Netflix et Spotify...