Prince Harry en plein deuil : un changement de dernière minute annoncé, un soulagement...

C'est la petite polémique qui avait émaillé la semaine de deuil de la famille royale : alors que le prince Harry avait été autorisé à participer à la procession derrière le cercueil de la reine Elizabeth II dans les rues de Londres, il n'avait en revanche pas pu se vêtir de son uniforme militaire, malgré une dizaine d'années dans l'armée et avait dû défiler en smoking aux côtés de son frère William, qui avait quant à lui tout son attirail.

Pourtant, le pays entier le sait : le fils cadet du roi Charles III est très attaché à l'armée et y a passé de nombreuses années, acceptant même de servir pour le Royaume-Uni en Afghanistan pendant différentes missions. Une expérience malheureusement effacée par... son départ de la famille royale, en mars 2020 ! En abandonnant ses fonctions, le prince Harry acceptait également de perdre les honneurs militaires et donc le droit de porter l'uniforme au même titre que son frère, lui aussi pilote d'hélicoptère.

Un constat qui l'avait "attristé", mais qu'il avait accepté, sûrement pour ne pas faire trop de scandale dans un moment pareil. Ce mercredi, il portait donc un costume gris, sur lequel il avait accroché ses médailles militaires, tout comme son oncle, le prince Andrew, lui-même déchu de ses titres après avoir été accusé d'agression sexuelle sur une mineure dans l'affaire Epstein. A leurs côtés, le prince William, le roi Charles III mais également la princesse Anne et le prince Edward avaient quant à eux revêtus leurs habits d'apparat.

Mais en apprenant qu'Andrew d'York devrait finalement avoir le droit de porter son uniforme exceptionnellement ce vendredi soir pour une dernière veillée de sa mère avec ses frères et soeurs (le roi Charles III, la princesse Anne et le prince Edward), le prince Harry a vu rouge. Faisant lui aussi une nouvelle demande, il a eu le soulagement de recevoir une réponse positive. Ce samedi, on devrait donc le revoir en uniforme pour la première fois depuis des années aux côtés de son frère et de ses cousins.

En revanche, sa femme, Meghan Markle devrait rester au Frogmore Cottage pour la journée : cet instant pourrait n'être réservée qu'aux cousins et non à leurs conjoints et épouses. Kate Middleton, nouvelle princesse de Galles, n'a pas non plus été annoncée, tout comme Mike Tindall, Jack Brooksbank ou encore Edoardo Mapelli Mozzi, les maris de Zara Phillips et des princesses Eugenie et Beatrice.