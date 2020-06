Le prince Harry à Los Angeles : cette passion qui lui manque en Angleterre

Même lorsque l'activité sportive reprendra son cours en Angleterre, le prince Harry sera contraint de suivre ses équipes favorites à distance, maintenant qu'il a entamé une nouvelle vie aux États-Unis. En décidant de quitter la Couronne, la famille royale et son pays natal, le Britannique a non seulement renoncé à son titre d'Altesse royale et à sa rente, mais il a également tiré un trait sur ses fonctions militaires et ses nombreux engagements sportifs auxquels il tenait tant. Le fondateur des Invictus Games continue malgré tout de prendre part à l'organisation de cet événement sportif et militaire devenu un rendez-vous attendu.

Après avoir signé un joli contrat avec l'agence new-yorkaise Harry Walker, le prince Harry et Meghan Markle vont désormais jouer les conférenciers stars pour gagner leur indépendance financière. Ils attendent également de pouvoir lancer leur fondation Archewell.