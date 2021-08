Le prince Harry sort du silence : prise de parole remarquée sur la situation en Afghanistan

Le prince Harry est malgré tout resté engagé aux côtés des militaires et anciens combattants, notamment en fondant les Invictus Games, créés peu avant sa retraite. La compétition des Invictus Games rassemble soldats et vétérans de guerre blessés lors de jeux internationaux. Après Londres, Orlando, Toronto et l'Australie, les Pays-Bas devaient accueillir l'édition 2020. En raison de la crise sanitaire, la compétition se tiendra au printemps 2021 à La Haye. Les préparatifs font d'ailleurs l'objet d'une docu-série Netflix produite par le mari de Meghan Markle.

Dans le cadre des négociations pour son départ de la monarchie, officialisé début 2020, le prince Harry a été contraint de renoncer à ses fonctions militaires. Un véritable crève-coeur pour le père d'Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois)... Installé en Californie depuis un an et demi, le Britannique de 36 ans se consacre désormais à sa fondation Archewell, ses contrats de producteur pour Netflix et Spotify, ou encore la rédaction de ses mémoires. Un dernier projet qui risque de compliquer ses relations déjà délicates avec le reste de la famille royale.