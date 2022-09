Prince William : Son fils Louis refuse de lui tenir la main pour sa rentrée, il s'affirme !

La rentrée d'école est une journée qui mêle impatience, curiosité et inquiétude. Pour la fratrie de Kate et William, elle est d'autant plus stressante qu'elle a lieu dans un tout nouvel établissement pour George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans). Ils intègrent en effet la Lambrook School, maintenant que la famille a quitté Kensington Palace pour les environs du château de Windsor avec l'Adelaide Cottage. Un cadre plus bucolique et plus agréable à vivre que celui de Londres pour les enfants du couple qui a obtenu l'autorisation de la reine Elizabeth II pour ce déménagement. Le jour J est donc arrivé pour l'adorable trio, que les photos montrent pimpants dans leurs uniformes. On remarquera également le benjamin de la famille, Louis, voulant s'affirmer face à son père...

À 4 ans seulement, le prince Louis de Cambridge a montré son besoin d'autonomie aux côtés de ses parents Kate et William. Ou plus précisément face à son célèbre papa. En effet, le Daily Mail a rapidement noté que le petit garçon n'a pas voulu tenir la main de son père en arrivant dans la prestigieuse et coûteuse Lambrook School. S'il veut s'affirmer, il a toutefois gardé celle de sa maman - comme son aîné George -, tandis que le prince William a tenu celle de sa fille Charlotte.

Ce n'est pas la première fois que le comportement de Louis attire l'attention. Pendant les cérémonies du Jubilé du règne de son arrière-grand-mère Elizabeth au mois de juin, le garçonnet a braqué sur lui les caméras du monde entier entre ses rebuffades avec sa mère, ses danses et ses expressions adorables, totalement de son jeune âge. Si les clichés et les scènes peuvent être amusants, cela suscite aussi de l'inquiétude pour les parents qui ne veulent pas que leurs enfants souffrent d'une surexposition aux médias. "Je pense que Kate doit envelopper un semblant de normalité autour de [leurs enfants], car elle sait ce que [la vie royale] peut faire", avait expliqué Ingrid Seward, spécialiste de la famille royale dans l'émission The Royal Beat. S'installer un peu plus loin de Londres s'inscrit alors dans cette volonté de préserver sa famille.

Il faut dire que le prince William a été le premier à vivre et à souffrir des projecteurs. Déjà en tant que petit-fils de la reine et second dans la succession après son père Charles, mais aussi avec tout ce qu'a enduré sa mère Lady Diana, jusqu'à sa mort tragique il y a vingt-cinq ans exactement. D'ailleurs, elle avait songé à partir vivre en Amérique, ce que le prince Harry a fait, choisissant de s'expatrier aux Etats-Unis avec son épouse Meghan. William ne peut se permettre une telle radicalité (et ne le souhaite peut-être pas), voulant concilier sa famille et ses impératifs royaux.