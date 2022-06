Kate Middleton prisonnière du palais ? Le prince Harry sème le trouble...

Au revoir le palais de Kensington ! Selon le média britannique Mirror , la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et son mari le prince William, duc de Cambridge, souhaitent déménager du côté de Windsor, pas loin de la reine Elizabeth II. Une décision qui s'explique en partie par le fait que la reine de 96 ans - qui a fêté ses 70 ans de règne en juin dernier - souffre de problèmes de mobilité. Pour leur nouvelle demeure, Kate et William ont choisi la propriété de l'Adelaïde Cottage à l'est du château de Windsor dans le comté de Berkshire. Ils garderont néanmoins la propriété de Kensington Palace qui restera leur base londonienne.

Un manque de liberté à Kensington Palace ?

Mais alors pourquoi Kate et son mari le prince William songeraient à quitter le palais de Kensington ? Selon une experte de la famille royale, Ingrid Sewards à la Royalty TV, le prince Harry (qui vit aux Etats-Unis avec sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants Archie et Lilibet) estimerait que la duchesse de Cambridge "était presque prisonnière à Kensington Palace." La belle-fille de la regrettée Lady Diana souffrirait-elle d'un manque de liberté ? "Catherine (Kate Middleton) ne peut pas se promener dans le parc comme Diana le faisait avant, les temps ont changé", a expliqué l'experte en précisant que Kate et le prince William possèdent "une belle maison et un jardin, mais au-delà de ce jardin, il y a des centaines de personnes chaque jour et une sécurité massive."

Désormais déterminés à changer de vie, Kate Middleton et le prince William sont déjà à la recherche d'un nouvel établissement scolaire pour leurs trois enfants : le prince George (8 ans), la princesse Charlotte (7 ans) et le prince Louis (4 ans) qui seront aussi du voyage. Le média britannique Hello indique que le prince George aurait effectué une journée d'intégration dans un établissement situé près de Windsor. En tout cas, l'été 2022 s'annonce d'ores et déjà riche en cartons et en travaux pour la famille de Cambridge !