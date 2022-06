Louis de Cambridge turbulent face à Kate Middleton : Cette analyse radicale du comportement de la mère et son fils

Le jubilé de platine, célébrant les 70 ans de règne d'Elizabeth II, vient de s'achever ce dimanche 5 juin 2022. Une dernière journée de fête marquée par les agissements du prince Louis, qui a de nouveau volé la vedette à l'ensemble de la famille royale. Après ses grimaces pendant la parade Trooping The Colour, le petit garçon de 4 ans a récidivé, multipliant les bêtises et les câlins et faisant fondre les internautes... Néanmoins Kate Middleton semblait quelque peu – normalement – épuisée face à l'agitation de son petit dernier. Le comportement du frère de George et Charlotte a été analysé par la Super Nanny anglaise.

Selon, Jo Frost, considérée comme une gourou de la parentalité outre-Manche, rien d'alarmant. "Contrairement aux autres enfants, le monde attend des membres de la famille royale qu'ils se comportent d'une certaine manière, mais en fin de compte, ce sont des enfants, membres de la royauté ou non", a-t-elle affirmé. Ce n'est pas parce qu'on est un prince qu'on se comporte différemment d'un garçonnet de 4 ans. Mettant la main sur la bouche de sa mère Kate Middleton lorsqu'elle tentait de le raisonner, multipliant les grimaces, le petit dernier des Cambridge montrait simplement sa lassitude face à la longueur d'un tel évènement. Ce que son grand-cousin Mike Tindall n'a pas manqué de rappeler, lui-même père de famille.

Des "petits moments" propices à se répéter...

Jo Frost, véritable Super Nanny anglaise, a tenu à préciser que ces "petits moments" risquent fort de se répéter, car Louis est un "enfant très sensible". Elle a également souligné la bonne attitude de Kate Middleton durant ce moment pas vraiment facile à gérer. "J'adore la façon dont la maman s'adresse en public au prince Louis, qui a besoin d'écouter et de faire ce qui lui a été dit", l'a-t-elle félicitée. La duchesse de Cambridge a également pu compter sur le soutien de Mike Tindall, qui a fait une intervention remarquée, alors placé juste derrière les Cambridge durant l'évènement. "C'est dur pour eux. Ils sont tous jeunes... c'est long. Mais comme tous les parents le savent, on fait tout ce qui doit être fait", a fait savoir le mari de Zara Philips à ce sujet.