Lady Diana : Elle voulait déménager sans William et Harry, révélations

Vingt-cinq ans exactement après sa disparition brutale et inimaginable, la princesse des coeurs continue de fasciner dans le monde entier. La phrase extraite du livre Protecting Diana: A Bodyguard's Story ("Protéger Diana : l'histoire d'un garde du corps") écrit par Lee Sansum, un des hommes chargés de sa protection, fait alors l'effet d'une bombe. Lady Diana aurait réfléchi à partir aux Etats-Unis sans ses deux enfants, William et Harry, quelques semaines avant sa mort tragique à 36 ans, à Paris le 31 août 1997. Une remise en contexte s'impose pour comprendre ce qui aurait pu amener celle qui avait divorcé du prince Charles à une telle décision.

En vacances à Saint-Tropez avec son compagnon Dodi Al-Fayed sur un yacht, Lady Diana était sous la surveillance, entre autres, de Lee Sansum. Dans ses mémoires, il affirme que sa protégée lui a confié vouloir quitter la Grande-Bretagne. La seule façon pour elle de fuir la presse. Selon son garde du corps, s'installer en Amérique était un choix très affirmé de la Britannique. Mais l'auteur du livre précise que ce projet avait pour but aussi de protéger les princes William et Harry eux aussi victimes des tabloïds.

"Il n'y a rien que je puisse faire au Royaume-Uni. Les journaux m'attaquent, quoi que je fasse. J'ai envie d'aller aux Etats-Unis et vivre là-bas pour fuir tout cela. Au moins en Amérique, ils m'aiment et me laissent tranquille", lui aurait confié Lady Diana. Lee Sansum indique alors lui avoir demandé si ses garçons viendraient avec elle, mais elle a répondu par la négative, expliquant pourquoi : elle n'aurait jamais eu le droit de les emmener loin de la famille royale. "Je pourrai certainement les voir pendant les vacances scolaires", aurait-elle ajouté à son protecteur.

C'est donc par dépit que Lady Diana aurait songé quitter l'Europe sans ses enfants, uniquement dans le but de les préserver de ce fléau dont elle était victime. Elle voulait qu'ils puissent grandir sans toute l'attention des médias qui l'accablaient. Une décision douloureuse pour celle qui aimait à l'infini sa progéniture. L'amour que la princesse portait à ses enfants est d'ailleurs palpable dans les mots de ces derniers, désormais adultes et pères de famille, dans une vidéo hommage diffusée par People Magazine.