Lady Diana divorcée du prince Charles : elle a fait exorciser l'appartement qu'ils partageaient

Décédée dans un accident de voiture très violent sous le Pont de l'Alma en 1997, Lady Diana était une femme à part : indépendante et libre, la trentenaire avait quitté la monarchie cinq ans avant sa mort, se séparant avec fracas d'un prince Charles qui ne l'avait jamais aimée, lui préférant son amour de jeunesse, Camilla Parker-Bowles (avec qui il est désormais marié).

Fâchée avec la famille royale, qui lui reprochait de trop s'épancher dans les médias, la jeune femme avait pour autant refusé de quitter l'appartement familial situé dans Kensington Palace selon Andrew Morton (biographe récemment auteur de Diana, à la poursuite de l'amour). Elle avait résisté à la pression exercée par le prince Philip qui voulait qu'elle déménage dans l'un des plus petits studios. Et après avoir finalement obtenu ce qu'elle voulait, pas question pour elle de garder la décoration de son appartement à l'identique... et de ressasser son mariage difficile !

La jeune femme avait alors fait venir un de ses amis décorateurs, Dudley Poplak, pour retirer tous les objets lui rappelant trop son ex-belle-famille et son ex-mari, et lui redessiner entièrement l'intérieur de l'appartement. Et encore pire, une guérisseuse, Simone Simmons, était venue à l'époque pour purifier l'intérieur et le décharger de toutes les ondes négatives du prince Charles.

Exorcisé, l'appartement avait été ensuite repensé avec un spécialiste du feng shui, qui avait "dynamisé certaines pièces" de cet endroit où Diana avait coutume de dire qu'elle était "morte plusieurs fois". Touchée par la boulimie pendant son mariage, elle avait cependant, selon Andrew Morton, arrangé les choses après son divorce, réussissant à contrôler ce corps à qui elle avait tant fait subir.

L'appartement, Diana y a tout de même vécu quelques années avec ses fils, même si elle ne cessait de répéter qu'elle s'y sentait "emprisonnée", et pensait à le quitter pour partir vivre aux Etats-Unis lorsqu'elle est malheureusement décédée avec son petit ami Dodi Al-Fayed à Paris.

Et il est plutôt touchant de voir que ses fils ont suivi ses traces : après son mariage (beaucoup plus heureux) avec Kate Middleton, le prince William est allé vivre au palais de Kensington et y a fondé une famille avant d'en déménager cet été. Quant au prince Harry, il a lui aussi quitté la famille royale avec fracas pour s'installer aux Etats-Unis...