"Cette créature stupide" : Lady Diana attaquée par Camilla, dans des lettres au contenu explosif

C'est peut-être l'un des triangles amoureux les plus connus de l'histoire : entre le prince Charles, Lady Diana et Camilla Parker Bowles, rien n'a jamais été simple ! Marié à la première après une rencontre arrangée, le fils de la reine n'a en effet jamais oublié la seconde, son amour de jeunesse restée sa maîtresse pendant les douze ans qu'ont duré son mariage.

Une liaison adultérine très secrète, dont personne ne parle en public tant la famille Parker-Bowles est tatillonne sur le sujet : au moindre papier sans preuve, un procès en diffamation est intenté. Mais il y en a une qui ne s'y trompe pas : Diana est sûre d'elle, elle sait que tous les deux ont une liaison depuis quelques années et veut s'en servir contre son mari pour le divorce qu'elle prépare en secret. Elle cherche donc des preuves discrètes, selon le biographe Andrew Morton, qui s'apprête à l'époque à écrire un livre sur elle, avec elle. Le fameux Diana racontée par elle-même, sorti en 1992, année du divorce de Lady Di et du prince Charles.

Et pendant l'été 1991, alors qu'elle est en vacances dans le domaine écossais familial à Balmoral, elle tombe sur les preuves qu'elle cherchait : des lettres échangées entre son mari et Camilla, dans lesquelles celle-ci raconte leurs rendez-vous enflammés chez des amis qui les couvrent, mais parle également de Diana. Des lettres dont il est question dans le nouveau livre d'Andrew Morton, Diana, à la poursuite de l'amour publié le 18 août dernier aux éditions l'Archipel.

Et les termes ne sont pas élogieux : dans ses missives, Camilla demande à Charles d'arrêter de se sentir coupable après les "attaques de cette créature stupide", un terme pour désigner Diana. Pour parler de son mari, guère plus sympathique, elle parlera de "belette empaillée" à propos de son mari, regrettant qu'on ne l'ait pas empaillé !

Choquée de lire que les deux amants passaient des "nuits magiques" chez leurs amis en commun, de lire les mots d'amour que la jeune femme "irrémédiablement entichée" envoie à son mari et tous les détails les plus osés, Diana finira par demander le divorce en 1992 et par tout déballer à la télévision, admettant également plusieurs liaisons de son côté. Un divorce qui arrange bien le prince Charles : pouvant enfin assumer son histoire d'amour avec Camilla, il finira par l'épouser en 2005.

Diana, quant à elle, vit une véritable histoire d'amour avec un chirurgien Hasnat Khan, qui finit par rompre avec elle au moment où leur romance devient médiatisée. Pour se remettre de son coeur brisé et le rendre jaloux, elle commence une liaison avec Dodi Al-Fayed et finira sa vie avec lui : il y a vingt-cinq ans, le 31 août 1997, les deux amants, poursuivis par les paparazzis, meurent dans un grave accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Un décès qui a traumatisé ses fils, William et Harry, aujourd'hui adultes, mariés et pères de famille.