Lady Di manipulée par Martin Bashir ? Son ex Hasnat Khan sort du silence et accuse

Il a partagé la vie de Diana durant 2 ans et n'est pas du genre à étaler leur romance dans les tabloïds... Le 8 janvier 2021, le Daily Mail a publié une nouvelle interview d'Hasnat Khan, chirurgien cardiothoracique britannique d'origine pakistanaise de 61 ans, qui a entretenu une relation avec la princesse de Galles entre l'été 1995 et l'été 1997. Cette dernière le surnommait "Mr. Wonderful" [M. Merveilleux] pour "sa décence et son intégrité" et il est l'un des rares personnages de son cercle proche à avoir fui les médias, les rumeurs et l'argent qu'il aurait pu tirer d'un ouvrage sur leur histoire. Les récentes révélations sur les manipulations dont elle aurait été victime pour accorder la fameuse interview Panorama au journaliste Martin Bashir ont poussé Hasnat Khan à sortir du silence.

Diana a rencontré Hasnat Khan en août 1995, lorsqu'il travaillait au Royal Brompton Hospital de Londres. La princesse venait alors rendre visite à l'un de ses patients, le mari d'une amie infirmière. Rapidement, une "merveilleuse connexion" s'est faite entre Lady Di et le chirurgien cardiaque, en toute discrétion. "Elle était vraiment ordinaire de bien des façons, une personne normale avec une grande chaleur", le médecin s'est-il souvenu auprès du Daily Mail. Mais le comportement de Diana a changé au fur et à mesure de son amitié grandissante avec le journaliste Martin Bashir, qui lui faisait croire qu'elle était surveillée...

"Elle a commencé à me dire qu'elle avait une "taupe" qui lui donnait des informations. Elle l'appelait "Dr. Jarman"", le chirurgien s'est-il rappelé. "Elle n'était pas une personne paranoïaque, mais toutes ces discussions au sujet des micros et téléphones sur écoute l'ont rendue méfiante des choses et des gens autour d'elle." Inquiète, la princesse a même fait fouiller son appartement de Kensington et changé sa voiture, par peur d'être suivie et écoutée.