Prince Andrew brise le silence : le scandaleux fils d'Elizabeth II s'exprime

Le grand jour approche. Depuis le jeudi 8 septembre, jour de la mort d'Elizabeth II, un voile sombre s'est posé sur le Royaume-Uni, plongé dans une période de deuil jusqu'aux obsèques d'Etat de la Souveraine, attendues ce lundi 19 septembre. Processions, veillées, recueillements et hommages constituent le quotidien de millions de personnes depuis la triste annonce de la disparition de la reine. Cadeaux et petits mots se sont entassés au fil des jours devant les grilles des résidences royales, des gestes d'amour que Kate Middleton, Meghan Markle et les princes William et Harry sont venus observer.

Chacun des membres de la famille royale a également rendu hommage à Elizabeth II sur les réseaux sociaux, saluant souvent la dévotion, l'implication, la justesse, la gentillesse, la générosité et l'humour qu'elle a su garder jusqu'à son dernier souffle. Un seul manquait à l'appel : celui de son fils, le décrié prince Andrew.

Dans un communiqué, l'ex-mari de Sarah Ferguson est sorti du silence : "Maman, je chérirai toujours l'amour, la compassion, l'attention et la confiance que tu m'as porté. Ton savoir et ta sagesse ont toujours été infinis à mes yeux, sans aucune limite, débute-t-il d'après les informations partagées par le Daily Mail. Tes idées, tes conseils et ton humour vont me manquer. Le livre de notre vie ensemble se ferme, un autre débute. Tu seras éternellement dans mon coeur et tu resteras mon guide à l'avenir."

Ses filles, Beatrice et Eugenie, ont également salué la mémoire de leur "chère grand-mère" en partageant un cliché d'elle toutes petites dans ses bras, accompagnées d'un corgi, of course : "Tu nous as tellement appris, nous chérirons pour toujours ces belles leçons et ses souvenirs. [...] Au revoir grand-mère, ce fut l'honneur de notre vie d'être tes petites-filles, nous sommes très fières de toi." Nul doute qu'elle fut un soutien de taille pour les deux princesses lorsque les ennuis du prince Andrew ont débuté.