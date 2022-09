Obsèques d'Elizabeth II : quelle place sera donnée à Meghan Markle ?

Après des mois de tensions entre Meghan Markle avec la famille royale, la question de la place donnée à l'épouse du prince Harry durant les obsèques nationales de la reine Elizabeth II ce lundi 19 septembre 2022 se pose. Le protocole de la royauté britannique est très précis et chaque membre a une place bien définie. Pour le couple formé par Harry et Meghan, qui ont quitté la Grande-Bretagne et leurs fonctions royales depuis deux ans, la situation n'a rien d'évident. Si Harry sera au côté de son frère, étant le fils cadet du roi Charles III, quid de Meghan ?

Selon le Daily Mail, Meghan Markle, duchesse de Sussex, se trouvera au côté de Sophie Wessex dans une voiture qui suivra la procession funéraire, tandis que le roi Charles III et les autres membres de la famille marcheront derrière le cercueil de Sa Majesté. Les deux femmes s'étaient déjà retrouvées ensemble le 14 septembre lors du trajet menant la dépouille de la souveraine disparue à 96 ans de Buckingham Palace à Westminster Hall. Lundi, le corps d'Elizabeth II traversera Londres, passant par Hyde Park, puis reposera à Windsor.

Sophie, comtesse de Wessex, est l'épouse du prince Edward, le dernier des enfants de la reine Elizabeth II. Ils sont parents de Louise Mountbatten-Windsor et de James, vicomte Severn. Si la maman d'Archie et Lilibet n'entretient pas les meilleurs liens avec la famille royale, Sophie de Wessex est considérée comme la deuxième fille de la reine et a souvent été présentée comme sa grande confidente. La princesse de Galles Kate se trouvera elle dans une autre voiture avec la reine consort Camilla.

Autre point qui a suscité des interrogations sur le couple des Sussex : la tenue d'Harry. Le prince qui vient de fêter ses 38 ans en plein deuil ne portera pas son uniforme militaire car il a abandonné ses fonctions royales il y a deux ans. Cependant, selon Hello Magazine, le trentenaire pourra arborer ses habits militaires lors d'une cérémonie à Westminster samedi 17, aux côtés de tous ses cousins germains et de son frère William. Un changement qui a été annoncé sans qu'aucune pression n'ait été faite, Harry souhaitant simplement honorer la mémoire de son illustre aînée comme il se doit.

Des personnalités du monde entier sont attendues autour du roi et de sa famille comme le président américain Joe Biden. La reine sera ensuite inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale. Le cercueil de son époux le prince Philip décédé l'an dernier y sera déplacé pour être à ses côtés.