Elizabeth II "veut juste en finir" avec le Megxit : pourquoi elle en a assez

Le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle prendront officiellement leurs distances avec la monarchie, après de longues semaines de négociations quant à leur nouveau statut. Mais à en croire les informations de l'édition américaine du magazine Vanity Fair, dont le témoignage a été publié le 22 février, Elizabeth II serait particulièrement pressée d'en finir avec le Megxit.

"Elle ne veut généralement pas en parler, a rapporté une source du magazine. La reine a tenu à ce que ce soit résolu car elle voit que cela nuit à la monarchie et, sur le plan personnel, je pense ça a été assez blessant pour elle. Elle en est arrivée à un point où elle ne veut plus y penser, elle veut juste en finir." Elizabeth II est obligée de se montrer ferme vis-à-vis des Sussex, qui rêvaient déjà de capitaliser sur leur filiation royale pour leur reconversion professionnelle outre-Atlantique. Mais vendredi, le palais de Buckingham a annoncé que la reine avait refusé au couple d'utiliser le terme "royal" pour ses prochaines activités, puisqu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

Cette décision vient considérablement refréner les projets du prince Harry et Meghan Markle, qui avaient déjà déposé la marque "Sussex Royal" dans de nombreux domaines et comptaient l'utiliser pour leur prochaine organisation de bienfaisance à but non lucratif. Sur leur site officiel, avec une pointe d'amertume semble-t-il, les parents d'Archie (9 mois) ont tenu à préciser que la reine ne pouvait légalement leur interdire d'utiliser le terme "royal" à l'étranger, mais que ce sont eux qui ont accepté d'y renoncer. Avant cela, il avait déjà été annoncé qu'ils renonceraient à l'utilisation de leurs titres d'altesses royales.

Toujours selon Vanity Fair, des sources proches du prince Harry affirment que ce dernier est déçu de devoir renoncer à toutes ses activités royales, en particulier ses engagements militaires, mais son indépendance et le bonheur de sa famille avec Meghan et Archie restent sa priorité : "Il y est allé en sachant qu'il pourrait perdre son titre, mais sa liberté est plus importante que tout ça. Avec Meghan, ils ont un plan de secours." Avant le 31 mars, les Sussex effectueront quelques derniers engagements royaux en Angleterre, avant de repartir pour leur nouvelle vie entre le Canada et Los Angeles.