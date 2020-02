Meghan Markle et Harry cèdent après le coup bas d'Elizabeth II

Ils voulaient le beurre et l'argent du beurre... Après plusieurs semaines de négociations, Harry et Meghan ont été obligés de plier face à la reine. La porte-parole du couple, plus royal pour longtemps, vient d'annoncer dans un communiqué qu'ils acceptent de renoncer l'appellation Sussex Royal à partir du printemps : "Etant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l'utilisation du mot Royal, il a été convenu que leur organisation à but non lucratif, lorsqu'elle sera présentée ce printemps, ne sera pas nommée Fondation Sussex Royal. Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention d'utiliser "Sussex Royal" sur un quelconque territoire après le printemps 2020".

Une décision pas si évidente pour Harry et Meghan, qui restent tout de même duc et duchesse de Sussex, qui avaient l'espoir de conserver ce titre pour de futurs projets. L'AFP rappelle qu'ils utilisent jusqu'à présent cette appellation sur leur compte Instagram, qui compte plus de 11 millions d'abonnés, et leur site internet officiel, et l'avaient également déposée pour des dizaines de produits. On ignore pour l'instant s'ils vont désormais uniquement se servir de leurs noms de naissance ou s'ils vont se trouver une autre appellation originale.

Harry et Meghan ont utilisé pour la première fois l'appellation "Sussex Royal" lorsqu'ils ont pris leurs distances avec le prince William et son épouse Kate. Les deux frères se sont éloignés ces derniers mois, Harry expliquant en octobre qu'ils suivaient des "chemins différents".

Rappelons que la nouvelle vie des parents d'Archie va débuter le 1er avril prochain, majoritairement en Amérique du Nord. Le prince de 35 ans, sixième dans l'ordre de succession au trône et son épouse, ancienne actrice américaine de 38 ans, se sont installés au début de l'année dans une luxueuse villa en périphérie de Victoria, sur la côte ouest du Canada.

Depuis le début de l'année 2020 les rumeurs les plus folles vont bon train concernant le futur financier du couple, qui ne va plus recevoir la moindre livre de la part de la reine. Les médias britanniques évoquent entre autre un emploi dans la finance pour Harry, un retour au cinéma pour Meghan, un livre ou encore des documentaires. Quoi qu'il en soit tout le monde semble être d'accord sur un seul et même point, ils ne devraient avoir aucun mal à récolter des millions.