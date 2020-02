Le prince Harry dans la finance ? Il négocie avec l'Américain Goldman Sachs

Le prince Harry envisage-t-il une reconversion dans la finance ? A en croire les informations du New York Post publiées le 12 février 2020, le duc de Sussex serait en discussion avec Goldman Sachs pour jouer l'intervenant VIP lors d'une prochaine conférence organisée par le groupe américain à Londres. Un partenariat qui pourrait être le premier d'une longue série dans ce domaine.

Maintenant que la reine a officiellement accepté que le prince Harry et Meghan Markle prennent leurs distances avec la famille royale, en partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, le couple prépare son indépendance financière. Après avoir déjà accepté de parler lors d'une conférence très privée organisée à Miami le 7 février dernier, pour la holding financière américaine JPMorgan, le duc de Sussex serait prêt à renouveler l'expérience.

Une source proche de Goldman Sachs a confirmé que le père d'Archie (9 mois) négociait une participation à l'un des rendez-vous londoniens de la tournée de conférences appelée Talk at GS. Va-t-il une nouvelle fois évoquer sa santé mentale et le traumatisme de la mort de Diana comme il l'a fait vendredi dernier ? Cette prochaine et seconde intervention du genre serait non rémunérée, mais elle permettrait au duc de peaufiner son carnet d'adresse et ses talents d'orateur pour de prochaines participations payées. A en croire un expert cité par le Sun, il pourrait toucher une sacrée somme pour une prise de parole privée : entre 500 000 (environ 457 000 euros) et 1 million de dollars. De quoi se constituer une rapide fortune.