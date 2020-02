Meghan Markle et Harry réapparaissent à Miami : première sortie et joli chèque

Le couple aurait ensuite profité d'un dîner privé avec certains des invités VIP avant de passer la nuit dans la maison que possède Serena Williams, amie proche de la duchesse, à Palm Beach. A en croire un expert cité par le Sun, le prince Harry et Meghan Markle pourraient avoir touché une sacrée somme pour cette prise de parole très privée : entre 500 000 (environ 457 000 euros) et 1 million de dollars. Un premier revenu désormais possible puisque la reine a accepté que les Sussex deviennent indépendants financièrement à condition de renoncer à leur rente annuelle et leurs titres d'altesses royales.