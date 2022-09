Diaporama : Obsèques d'Elizabeth II : quelle place sera donnée à Meghan Markle ?

Meghan Markle au côté du prince Harry, son époux, et derrière le prince William, prince de Galles, et Kate Middleton, princesse de Galles lors de la procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Quelle place lui sera accordée lors des funérailles nationales ?

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.

La comtesse Sophie de Wessex - Le comte et la comtesse de Wessex viennent signer le livre de condoléances en hommage à la reine Elisabeth II à la bibliothèque centrale de Manchester le 15 septembre 2022.

Le prince Edward, duc d'Edimbourg, et Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, à la rencontre de la population de Manchester, le 15 septembre 2022.

Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.