Rania de Jordanie, Letizia d'Espagne et Charlene de Monaco : réunies à Londres pour Elizabeth II, entre élégance et gravité

Avant les funérailles grandioses à Londres organisées ce 19 septembre, la veille, le roi Charles III a reçu à Buckingham les dignitaires du monde entier qui ont fait le déplacement pour rendre hommage à la souveraine aux soixante-dix ans de règne. Un événement qui a fait couler beaucoup d'encre, en raison du fait que le prince Harry, qui a quitté ses fonctions royales depuis son installation à Los Angeles avec Meghan, a été rayé de la liste. C'est donc sans son cadet que le prince héritier William a assisté à l'événement. De grands noms de la politique et des têtes couronnées se sont donc succédés sur le perron du palais royal, comme Rania de Jordanie, Letizia d'Espagne et Charlene de Monaco, accompagnant leurs époux, qui ont pris place tout comme Emmanuel et Brigitte Macron peu avant.

Rania de Jordanie, tout de noir vêtue et avec un brushing encore une fois impeccable, a misé sur une robe sobre et distinguée Alessandra Rich et des souliers Manolo Blahnik. Le même jour, elle a donné une interview à différents médias pour revenir sur l'immense héritage léguée par la reine dans le monde entier. A cette occasion, elle était, toujours en total look black mais avec un ensemble Rasario et des chaussures à talons Jennifer Chamandi. Les plus observateurs auront noté la venue de l'un de ses enfants, le prince héritier Hussein, sans sa fiancée Rajwa Al Saif.