Letizia d'Espagne a 50 ans : accro à la chirurgie et au Botox ? Son visage a bien changé au fil du temps

En devenant l'épouse du prince héritier de la couronne d'Espagne, Felipe, la journaliste Letizia Ortiz s'est vue propulsée dès les années 2000 dans un univers aussi fascinant qu'impitoyable. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle a acquis une grande popularité et une expérience. De quoi l'aider à affronter des attaques aussi, car aussi impeccable soit la reine consort lors de ses interventions avec son époux ou leurs deux filles Leonor (16 ans) et Sofia (15 ans), elle n'échappe pas aux critiques. En premier lieu, la chirurgie esthétique dont elle est accusée d'abuser.

Au mois de juin 2022, Letizia d'Espagne était au coeur d'un épisode de la série documentaire Los Borbones, una familia real, diffusé sur la plateforme ATRESplayer. D'après le travail des journalistes, la reine aurait réalisé de nombreuses opérations de chirurgie esthétique : opération du nez, alignement du menton, lifting des paupières ou encore des injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique...

Si le visage de Letizia suscite depuis des années des questions dans les médias espagnoles, la soeur de la reine, Telma Ortiz Rocasolano, s'était exprimée en 2016, pour remettre les pendules à l'heure au magazine Vida y Estilo. Elle a ainsi expliqué que l'origine des rumeurs de chirurgie esthétique sont nées d'une opération médicale : "En 2008, elle a subi une chirurgie nasale et la presse du coeur a écrit qu'il s'agissait d'une correction esthétique du nez. C'est faux. L'intervention a dû être pratiquée pour des raisons de santé", commence-t-elle par souligner. Selon elle, sa soeur est une très belle femme par nature et n'utilise que des produits naturels, sans toxines : "A l'instar de millions de femmes, elle utilise le principe actif naturel Biotulin. Ce principe actif est obtenu à partir d'une plante appelée brèdes mafane [ou cresson de Pará - Acmella oleracea, de son nom scientifique, NDLR] et élimine les rides au moyen d'éléments naturels."

Toutefois, pour être aussi en forme - voire maigre selon ses détracteurs -, Letizia ne s'épargne pas un régime strict et beaucoup de sport. "Letizia pratique le Iyengar Yoga depuis dix ans. Dans cette forme de yoga, tout tourne autour de la posture correcte du corps, une respiration parfaite et une attention sur soi. Elle boit aussi au moins 3 litres d'eau par jour. Et, bien sûr, elle fait de la course à pied et de la zumba. Ma soeur a une routine sportive intense. Elle a de plus une alimentation très équilibrée. Elle s'interdit totalement de manger du chocolat, des sucreries ou des viandes grasses."