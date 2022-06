Letizia d'Espagne accusée d'être accro à la chirurgie esthétique et "hautaine", des révélations terribles

Depuis quelques jours, Los Borbones, un familia real, documentaire corrosif de la journaliste Ana Pastor et du scénariste Aitor Gabilondo, proposé sur la plateforme ATRESplayer, ne fait pas du bien à la couronne espagnole. Dans le quatrième épisode de cette série sur les coulisses du palais de la Zarzuela, Letizia d'Espagne est le personnage principal. Et le portrait qui lui est dressé n'est autre que celui d'une femme incapable de se passer de la chirurgie esthétique. Opération du nez, alignement du menton, lifting des paupières, injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique... la liste est longue.

hautaine, ambitieuse et caractérielle