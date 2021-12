Letizia et Felipe d'Espagne en famille : Leonor enfin de retour, pile à temps pour la carte de voeux

Après celle de Kate Middleton et William, puis celle de la famille royale de Jordanie, c'est au tour du roi et de la reine d'Espagne de dévoiler leur carte de voeux pour la nouvelle année. Vendredi 17 décembre 2021, Felipe VI et Letizia ont en effet révélé la photo choisie cette année pour accompagner leurs voeux. Si le couple souverain s'était éclipsé l'an dernier, au profit de leurs deux filles, le clan pose cette fois-ci au complet.

A en croire les informations de Hola!, le portrait de famille a été réalisé dans les jardins du palais de la Zarzuela, à Madrid. Les princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans) sont toujours au premier plan, tout sourire, leurs crinières blondes en avant, au chaud dans leurs pulls d'hiver (voir diaporama). A bien y regarder, les deux soeurs laissent voir leur tendre complicité puisqu'elles se tiennent les mains. Derrière elles, se tiennent leurs parents : Felipe et Letizia apparaissent eux aussi souriants, dans des poses plutôt décontractées.

"Joyeux Noël et bonne nouvelle année 2022", peut-on lire au dos de la carte. "Avec toute notre affection et nos meilleurs", a-t-il été ajouté à la main, avant les signatures du couple souverain et de ses deux princesses. Les apparitions à quatre se font rares désormais pour Felipe et Letizia, maintenant que la princesse héritière Leonor est partie au Pays de Galles pour y poursuivre ses études secondaires au UWC Atlantic College, une école élitiste digne des films Harry Potter... L'adolescente était tout de même revenue en octobre dernier pour prendre part aux Prix Princesse des Asturies, pour le plus grand plaisir de sa petite soeur Sofia.

En attendant le retour de son aînée, la reine Letizia est restée bien occupée ces dernières semaines. Rentrée de leur voyage officiel en Suède avec Felipe, l'ancienne journaliste de 50 ans est depuis réapparue à Madrid, ses audacieuses cuissardes rouges aux pieds.