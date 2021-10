Leonor d'Espagne signe son grand retour : stylée avec sa famille après deux mois de séparation

Après quelques mois d'internat au Pays de Galles, la princesse des Asturies Leonor d'Espagne a signé son grand retour. L'adolescente, qui fêtera bientôt son 16e anniversaire, était présente au côté de sa famille le jeudi 21 octobre 2021 à Oviedo (Asturies, Espagne) pour le concert donné traditionnellement à la veille de la cérémonie de remise des Prix Princesse des Asturies.

Pour cette édition, la reine Letizia d'Espagne est arrivée dans une robe vert olive aux larges plumes d'autruche auprès de son mari Felipe VI. C'était la première fois que Leonor d'Espagne et sa soeur, Sofia (14 ans) assistaient au concert. Une belle image d'union pour la famille royale espagnole. Depuis 2019 et l'abdication du roi Juan Carlos, c'est l'aînée qui se charge d'officier et de remettre les prix en son nom.

Par un heureux hasard du calendrier, les dates de vacances scolaires de l'établissement prestigieux de Leonor d'Espagne (15 ans), le UWC Atlantic College of Wales coïncident avec celles de la cérémonie de la remise des Prix Princesse des Asturies. Cela permet à l'héritière de ne pas manquer une seule journée de cours.

En discutant avec des journalistes, Leonor d'Espagne en a dit un peu plus au sujet de ses études britanniques, loin du confort du palais royal. Elle a expliqué que l'internat se déroulait "très bien", malgré un grand défaut : "la nourriture". "Mais où allez-vous mieux manger qu'en Espagne ? C'est impossible !", a même blagué Felipe, à ses côtés durant l'interview.

Vendredi, Leonor a rendez-vous à 18h30 au théâtre Campamor pour la remise des prix. Elle devra y prononcer un discours très attendu, d'ordinaire réservé à ses parents. Samedi, le voyage familial au sein des Asturies se poursuivra avec une visite à Santa Maria del Puerto, où ils devraient rencontrer des habitants. La princesse devrait célébrer son 16e anniversaire en Espagne, le 31 octobre prochain.