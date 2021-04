Letizia et Felipe d'Espagne de sortie avec Leonor et Sofia, qui piquent déjà les vêtements de maman

La petite famille n'avait plus fait de sortie officielle depuis quatre mois ! Le 22 avril 2021 à Carthagène, Felipe VI, son épouse Letizia et leurs deux filles ont assisté au lancement du sous-marin S-81 Isaac Peral. L'occasion pour la princesse héritière Leonor (15 ans) et sa soeur, l'infante Sofia (13 ans), d'afficher la subtile complicité qu'elles partagent avec leurs parents.

Le temps d'un engagement officiel, les deux adolescentes se sont donc absentées de leur collège Santa María de Los Rosales de Madrid, où elles sont scolarisées. Pour cette nouvelle sortie, Leonor d'Espagne a emprunté le manteau blanc Adolfo Domínguez de sa célèbre maman (voir diaporama). Une pièce épurée et élégante qu'elle a complété d'une petite robe Zara à manches bouffantes et d'une paire de ballerines Mathildas Bailarinas, dont le rouge vient égayer ce look printanier. Sa soeur Sofia a elle aussi misé sur du rouge en portant une robe brodée Sfera, accessoirisée d'une paire de Slingback Massimo Dutti. De son côté, la reine Letizia a opté pour une robe grise ceinturée et des accessoires imprimé python de la marque Magrit Shoes.

Leonor et Sofia sont désormais à l'aise lors de leurs sorties royales, après avoir déjà accompagné leurs parents pour divers engagements ces dernières années. L'aînée, princesse héritière au trône d'Espagne, a également entamé sa formation de future reine en menant déjà quelques sorties avec brio, comme le 24 mars dernier, lors du 30e anniversaire de l'Institut Cervantes à Madrid. En septembre prochain, la jolie blonde quittera son pays, le palais de La Zarzuela et sa famille pour poursuivre ses études à l'étranger, direction le Pays de Galles. Elle rejoindra la princesse Alexia des Pays-Bas au UWC (United World Colleges) Atlantic College, un établissement privé d'élite façon Harry Potter, pour préparer un baccalauréat international.