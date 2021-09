Letizia d'Espagne, les épaules dénudées : reine sublime pour une remise de prix

Le mois de septembre est aussi synonyme de rentrée pour Letizia d'Espagne ! La ravissante reine reprend ses obligations royales et a fait sa première apparition officielle depuis la fin des vacances. Absent, le roi Felipe VI a manqué le superbe défilé de son épouse.

C'est à Madrid que Letizia d'Espagne a donc fait sa rentrée royale. Ce lundi 6 septembre 2021, elle s'est rendue à la fondation Giner de los Rios pour participer aux Premios Retina Eco 2021. La cérémonie organisée par le magazine El País Retina et Capgemini honoraient les meilleurs projets technologiques dans le domaine du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

C'est donc des mains de la reine que les lauréats des Premios Retina Eco 2021 ont reçu leurs récompenses. Letizia avait sorti le grand jeu pour l'occasion et respecté le thème la soirée, en enfilant une robe noire de la marque eco-friendly Maria Malo. Des souliers Carolina Herrera et une pochette Magrit complétaient sa tenue du soir.

Les membres de familles royales jouissent aussi du statut d'icône mode ! Letizia d'Espagne consolide le sien à chacune de ses apparitions et s'y est encore employée lundi soir, aux Premios Retina Eco 2021. Même en vacances, l'Espagnole de 48 ans allie style et confort. Letizia a profité des siennes à Majorque, avec son roi de mari et leurs filles, les princesses Sofia et Leonor (14 et 15 ans).

Letizia et Felipe viennent d'ailleurs de dire au revoir à leur aînée. Leonor a quitté sa famille et s'est envolée pour l'Écosse. L'adolescente poursuit ses études aux UWC Atlantic College, établissement situé dans le Val de Glamorgan.

Ses parents l'ont accompagnée à l'aéroport Adolfo Suarez Barajas à Madrid, pour qu'elle prenne l'avion en direction du Royaume-Uni. La reine Letizia et le roi Felipe ont chaleureusement embrassé leur jolie princesse, inscrite pour deux ans au UWC Atlantic College.