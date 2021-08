Leonor d'Espagne quitte ses parents : la jeune princesse va étudier à l'étranger, adieux déchirants

Comme le rapporte le DailyMail, cette école se situe dans le château de Saint-Donat datant du XIIe siècle et offre divers enseignements à ses riches élèves comme des cours de tai chi ou de littérature tibétaine, ce qui lui vaut d'être surnommé le "Poudlard Hippie". Le campus fait trente hectares et accueille chaque année près de 9 500 étudiants.

Le choix de la famille royale espagnole n'est pas dû au hasard. En effet, de nombreuses têtes couronnées y ont également étudié à l'instar du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, dans les années 1980 et de la princesse héritière Elisabeth de Belgique, qui en est sortie diplômée l'an dernier.

Une autre princesse héritière européenne a quitté sa famille pour poser ses bagages en Grande-Bretagne, ce lundi. Sur Instagram, la princesse Alexia des Pays-Bas a posé, ses sacs sur les épaules, devant le palais royal, à La Haye. La fille de la reine Maxima et du roi Willem-Alexander, qui a 16 ans, va rejoindre la princesse Leonor d'Espagne en Ecosse. La deuxième fille du couple royal néerlandais, aussi parent des princesses Catharina-Amalia et Ariane (17 et 14 ans), suit donc les traces de son père, en intégrant le UWC Atlantic College.