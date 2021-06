Amalia des Pays-Bas : À peine diplômée, la princesse prend une décision radicale !

Voilà une décision royale historique ! Du haut de ses 17 ans, la princesse héritière Catharina-Amalia des Pays-Bas fait déjà preuve d'une grande maturité. Le 10 juin 2021, la fille aînée du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima a décroché son diplôme de fin d'études secondaires - avec mention - du Gymnasium Sorghvliet, une école réputée de La Haye. Une bonne nouvelle que la princesse d'Orange a célébré... en montant sur le toit du palais Huis ten Bosch pour y accrocher son sac de classe et hisser le drapeau de son pays !

Dans le même temps, celle qui s'apprête à prendre une année sabbatique avant ses études supérieures a adressé une lettre manuscrite au Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Un courrier officiel dans lequel l'adolescente l'informe qu'elle renonce à la dotation annuelle qu'elle aurait dû toucher à partir du 7 décembre 2021, au jour de ses 18 ans et ce, tant qu'elle n'aura pas terminé ses études.

"L'héritière du trône aurait dû percevoir un peu plus de 1,6 million d'euros, soit 296 000 euros, au titre de revenu personnel, et 1,338 million d'euros pour les frais de personnel et de fonction", comme le rapportent nos confrères de Point de vue, dans le magazine du 23 juin. Une dotation certes inférieure à celle que perçoit son père, mais qui est supérieure à celle que touche sa propre mère la reine Maxima !

Une monarchie trop coûteuse ?

"Je trouve cela gênant tant que je n'offre rien en retour, et alors que d'autres étudiants affrontent des situations tellement difficiles, surtout en ces temps incertains de coronavirus", la soeur des princesses Alexia et Ariane (15 et 14 ans) a-t-elle écrit. Cette décision - une première pour un membre de la famille royale - a non seulement été saluée par le Premier ministre, mais surtout par une grande partie de la presse et des Néerlandais.