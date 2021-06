Diaporama Amalia des Pays-Bas : À peine diplômée, la princesse prend une décision radicale !

La reine Maxima et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la princesse Amalia, la princesse Ariane et la princesse Alexia arrivant au théâtre Carre pour l'émission spéciale "Une vie pleine de musique" à l'occasion du 50 ème anniversaire de la reine qui aura lieu le 17 mai 2021 à Amsterdam. Amsterdam le 12 mai 2021

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas assiste aux répétitions du groupe "The Streamers" juste avant le concert à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans) à La Haye, le 27 avril 2021.