Maxima des Pays-Bas sous le choc en plein voyage royal, après l'attaque d'un célèbre journaliste

En plein voyage officiel en Allemagne, le roi Willem-Alexander et son épouse la reine Maxima des Pays-Bas ont interrompu leurs engagements pour tenir une conférence de presse improvisée. Avec émotion et gravité, le couple a commenté l'attaque par balles du journaliste néerlandais Peter R. de Vries, survenue dans la soirée du mardi 6 juillet 2021, dans une rue du centre-ville d'Amsterdam. Comme l'a rapporté l'AFP, ce spécialiste des affaires criminelles sortait du studio d'un talk-show dont il était invité lorsqu'il s'est fait tirer dessus. Grièvement blessé et hospitalisé, l'homme de 64 ans se battrait pour rester en vie.

"Nous voulons exprimer clairement notre consternation face à l'attaque effroyable contre Peter R. de Vries", le roi Willem-Alexander a-t-il notamment déclaré mercredi, comme l'a détaillé le site DutchNews.nl. "Nous sommes profondément bouleversés et souhaitons à tous ses proches beaucoup de force en ces temps difficiles." A son côté, son épouse la reine Maxima, d'ordinaire peu avare en larges sourires, a affiché une mine on ne peut plus grave. Plus tard sur Twitter, un communiqué officiel a été publié au nom de la famille royale, la disant "profondément choquée" : "Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail important librement et sans être menacés. Nous ressentons un lien avec tous ceux qui défendent la liberté de la presse dans notre système juridique."

Suite à l'attaque de mardi soir, trois personnes ont été arrêtées : deux dans une voiture sur une autoroute près de La Haye et une à Amsterdam, selon la police. Parmi ces personnes se trouve probablement le tireur présumé, a-t-elle ajouté, sans donner davantage d'informations sur les interpellations ni sur un éventuel motif pour le crime. Peter R. de Vries, journaliste et présentateur de télévision, est une personnalité connue aux Pays-Bas pour son rôle dans plusieurs affaires criminelles. Il est régulièrement apparu en tant que porte-parole de victimes ou dans le cercle proche de témoins-clé. Il a reçu plusieurs menaces de mort au cours de sa carrière.

Après cette brève conférence de presse, le roi Willem-Alexander et son épouse ont repris le fil de leur voyage officiel en Allemagne. Arrivés lundi 5 juillet, le couple a enchaîné les visites et rencontres à Berlin, notamment avec la Chancelière allemande Angela Merkel, le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender (voir diaporama). Un déplacement de trois jours qui prend plutôt des airs de défilé de mode haut en couleur pour la reine Maxima, qui apporte joie, tiare en diamants et tenues originales à chacune de ses apparitions.