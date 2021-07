Diaporama Maxima des Pays-Bas sous le choc en plein voyage royal, après l'attaque d'un célèbre journaliste

29 / 33

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas visitent l'exposition "New Materials All Goods, une exposition du designer néerlandais et directeur du "JongeriusLab" Hella Jongerius, au Gropius Bau à Berlin, le 6 juillet 2021, dans le cadre de leur visite d'Etat de trois jours en Allemagne.