Maxima des Pays-Bas cachée par un chapeau improbable : la reine surprend son monde !

Lundi soir, c'est dans un tout autre style que la mère des princesses Amalia, Alexia et Ariane (17, 16 et 14 ans) s'est illustrée au Château de Bellevue, dans le centre de Berlin. A l'image de Kate Middleton et Letizia d'Espagne, Maxima n'a pas hésité à recycler une ancienne robe de soirée - un modèle violet tout en broderies, de chez Jantaminiau - pour le dîner d'Etat organisé en son honneur. Majestueuse avec sa tiare Stuart en diamants, la reine des Pays-Bas a insufflé spontanéité et bonne humeur lors de cet événement on ne peut plus formel.